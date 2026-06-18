Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 5. koşuda korku dolu anlar yaşandı.
Türkiye'nin önde gelen jokeylerinden Gökhan Kocakaya, bindiği Liderkatı isimli safkanın yarış sırasında tökezlemesi sonucu attan düştü.
Yarış esnasında yaşanan talihsiz olayda tecrübeli jokey yere sert şekilde savruldu.
Kazanın ardından sağlık ekipleri hızla piste girerek Gökhan Kocakaya'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Pistte yapılan ilk kontrollerin ardından ambulansa alınan Kocakaya'nın detaylı muayene için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Yaşanan kaza sonrası hipodromda kısa süreli endişe hakim olurken ilk belirlemelere göre Gökhan Kocakaya'nın bilincinin açık olduğu aktarıldı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Gökhan Kocakaya'nın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Tecrübeli jokeyin son durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanması bekleniyor.