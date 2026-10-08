BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Türkiye; Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Riyad’da yapılan olağanüstü toplantının ardından somut adımlarla sahaya iniyor.

TÜRK ASKERİ SUUDİ ARABİSTAN'A MI GİDİYOR?

5 Ekim’de üç ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısından, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı "askerî kuvvet ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması" kararı çıktı. Ortak bildiride yer alan bu ifadeler, "Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidiyor?" sorusunu Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleştirdi.

YENİÇAĞ Gazetesi olarak sahaya inerek vatandaşlara, "Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidiyor?" sorusunu sorduk. Yurttaşlardan konuya ilişkin farklı yorumlar geldi.

‘BİZİM BURADA SAVAŞ ÇIKSA DÖNÜP DE BAKMAZLAR’

Bir vatandaş, “Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidiyor?" sorusuna, “Asla Suudi Arabistan’a asker gönderilmesine razı değilim. Çünkü yarın bir gün bizim burada bir savaş çıksa, kötü durumda olsa ülkemiz, hiçbirisi bizim ülkemize dönüp de bakmaz. Hiç umurlarında bile olmaz. Tamam, biz Müslümanız, hepimizin destek olması lazım. İnsanlık namına bir şeyler yapmamız gerekir ama bizim vatandaşımız da zor durumda. Ülkemize binlerce mülteci yurt dışından akın akın geliyor. Bunlara sahip çıkılıyor yani. Ama bizim insanlarımız zor durumda” sözleriyle yanıt verdi.

‘ATEŞİN ÜZERİNDE YÜRÜYORUZ, TEMKİNLİ DAVRANMAK ZORUNDAYIZ’

Başka bir vatandaş ise Suudi Arabistan’a asker gönderilmesine olumlu bakarak, “Türkiye, Mekke İttifakı için Suudi Arabistan’a asker göndermeli. Bölgenin sıhhati için hem de Türkiye’nin Suudi Arabistan ile ilişkisinden dolayı bu yapılmalı. Ateş üzerinde yürüyoruz. Bu yüzden çok temkinli davranmak zorundayız” dedi.

YURTTAŞTAN CEMAL KAŞIKÇI HATIRLATMASI

2 Ekim 2018'deki gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini hatırlatan başka bir vatandaş ise Suudi Arabistan’a asker gönderilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Yurttaş, “Bence göndermemeli. Çünkü bizim zaten çok sorunumuz var. Daha önce Cemal Kaşıkçı, Türkiye'deki başkonsoloslukta Suudi Arabistan hükümeti ajanları tarafından öldürülmüştü. Suriye’de askerlerimiz şehit oluyor. Mekke Anlaşması’nın da bize ne gibi katkıları olur bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

'TÜRK ASKERİNİN SUUDİ ARABİSTAN'DA NE İŞİ VAR?'

Geçmişte Türkiye'nin Güney Kore'ye de asker gönderdiğini hatırlatan başka bir yurttaş ise, "Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker göndermesinin arka planında mutlaka bir şey vardır. Yoksa Türk askerinin Suudi Arabistan’da ne işi var? Kore’de de yaşandı aynısı. Halk bas bas bağırıyordu Kore’de ne işi var Türk askerinin diye. Yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Biz de burada 'Benzin fiyatları ne olacak?', 'Emekli maaşı artacak mı?' diye dönüp duruyoruz. Bizim ülkemizde bir sürü problem var zaten. Okullar basılıyor falan. Senin içeride bir asayiş problemin var, onları hallet önce" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK PROBLEM LİYAKATSİZLİK'

Türkiye’deki en büyük problemin liyakatsizlik olduğunu ifade eden yurttaş, “Mimarım diyor, mimarlıktan anlamıyor. Elektrikçiyim diyor, elektrikten anlamıyor. Yaptığı mesleğin hakkını verecek kimse yok. Torpille geliyor, onunla geliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul, Türkiye'deki başkonsolosluğunda, Suudi Arabistan hükûmeti ajanları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" ortaya çıkmıştı.