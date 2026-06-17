Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri bazı sanal medya haber platformlarına yansıyan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda Kestel Mahallesi Dim Çayı yolunda araç dışında ve ayakta yolcu taşıyıp trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 7 safari aracına, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Ayakta yolcu taşımak ve trafiği tehlikeye sokmak' maddesi gereğince toplam 70 bin lira ceza uygulandı