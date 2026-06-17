Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri bazı sanal medya haber platformlarına yansıyan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda Kestel Mahallesi Dim Çayı yolunda araç dışında ve ayakta yolcu taşıyıp trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 7 safari aracına, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Ayakta yolcu taşımak ve trafiği tehlikeye sokmak' maddesi gereğince toplam 70 bin lira ceza uygulandı
Turizm rotasında safari rezaleti: Jandarma tek tek cezayı kesti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ayakta ve araç dışında yolcu taşıyarak trafiği tehlikeye atan 7 safari aracına 70 bin lira ceza uyguladı.
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