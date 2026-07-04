Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Düzenlemeye göre Selanik’in 1. Belediye Bölgesi’nde bulunan konutlar için 31 Aralık 2026’ya kadar yeni Kısa Dönem Kiralama Kayıt Numarası (AMA) verilmeyecek. Bu nedenle 1 Temmuz’dan önce kayıt yaptırmayan mülk sahipleri, söz konusu bölgede kısa dönem kiralama faaliyetine başlayamayacak.

EV SATILSA BİLE HAK DEVRETMİYOR

Oksijen'de yer alan habere göre yeni düzenleme yalnızca yeni kayıtları değil, mülk devirlerini de kapsıyor. Aktif kısa dönem kiralama kaydı bulunan bir konut satıldığında, bağışlandığında veya aile içinde devredildiğinde mevcut kayıt otomatik olarak iptal edilecek. Yeni malik ise yasak süresi boyunca yeniden kayıt yaptıramayacak. Bu uygulamanın tek istisnası miras yoluyla gerçekleşen devirler olarak açıklandı.

ATİNA’DAKİ MODEL SELANİK’E TAŞINDI

Söz konusu karar, daha önce Atina’nın ilk üç belediye bölgesinde uygulanan kısıtlamaların Selanik’e genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Yunan hükümeti, hızla büyüyen kısa dönem kiralama pazarını kontrol altına almayı ve konut arzını artırmayı hedefliyor.

KURALLARA UYMAYANA AĞIR CEZA

Yeni düzenleme kapsamında kuralları ihlal eden mülk sahiplerine ağır yaptırımlar uygulanacak. Buna göre yasa dışı kiralama yapanlara elde edilen kira gelirinin yüzde 50’si oranında para cezası kesilecek. Ancak ceza tutarı hiçbir durumda 20 bin Euro’nun altında olmayacak. Aynı vergi yılı içinde ihlalin tekrarlanması halinde ise ceza iki katına çıkarak 40 bin Euro’ya kadar ulaşacak.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Düzenlemenin uygulanması ve denetimi Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE) tarafından yürütülecek. Yetkililer, kayıt dışı kiralamalara karşı denetimlerin artırılacağını ve ihlallere kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurguluyor.

HEDEF: KONUT PİYASASINI RAHATLATMAK

Son yıllarda Airbnb benzeri platformların yaygınlaşması, özellikle büyük şehirlerde uzun dönem kiralık konut arzını azaltarak kira fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Yeni düzenleme ile konut piyasasındaki dengenin sağlanması ve şehir merkezlerinde yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.