Yeniçağ Gazetesi
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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi

ORC Araştırma şirketi, gençlerin siyasi tercihlerini ölçen bir anket araştırması gerçekleştirdi. Anket çalışmalarına göre CHP, yüzde 34,1 oy oranıyla birinci oldu. İşte diğer parti oranları:

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 1

ORC Araştırma, 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında “Gençlerin Siyasi Parti Oy Tercihleri” anketi gerçekleştirdi.

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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 2

26 ilde, 17-26 yaş grubundan 1.250 genç ile yapılan araştırmada katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 3

"CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 34,1 olarak ölçüldü.

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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 4

"AK Parti'ye oy veririm"diyen gençlerin oranı ise yüzde 27,5 olarak açıklandı.

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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 5

CHP BİRİNCİ PARTİ

"CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 34,1 olarak ölçüldü. "AK Parti'ye oy veririm"diyen gençlerin oranı ise yüzde 27,5 olarak açıklandı.

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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 6

CHP ile AK Parti arasındaki fark 6,6 puan olarak ölçüldü. CHP, gençler arasında en yüksek desteği alan parti konumunda.

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Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi - Resim: 7

Diğer partilerin aldığı destek oranları ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %6,0

Zafer Partisi: %5,9

İYİ Parti: %4,1

TİP: %3,8

Yeniden Refah Partisi: %3,5

Saadet Partisi: %2,3

YRP: %2,1

Anahtar Parti: %2,0

Diğer partiler: %2,5

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