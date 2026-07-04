ORC Araştırma, 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında “Gençlerin Siyasi Parti Oy Tercihleri” anketi gerçekleştirdi.
Bu pazar seçim olsa birinci olacak parti ortaya çıktı: Anket sonuçları geldi
ORC Araştırma şirketi, gençlerin siyasi tercihlerini ölçen bir anket araştırması gerçekleştirdi. Anket çalışmalarına göre CHP, yüzde 34,1 oy oranıyla birinci oldu. İşte diğer parti oranları:Kaynak: Haber Merkezi
26 ilde, 17-26 yaş grubundan 1.250 genç ile yapılan araştırmada katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.
"CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 34,1 olarak ölçüldü.
"AK Parti'ye oy veririm"diyen gençlerin oranı ise yüzde 27,5 olarak açıklandı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
"CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 34,1 olarak ölçüldü. "AK Parti'ye oy veririm"diyen gençlerin oranı ise yüzde 27,5 olarak açıklandı.
CHP ile AK Parti arasındaki fark 6,6 puan olarak ölçüldü. CHP, gençler arasında en yüksek desteği alan parti konumunda.
Diğer partilerin aldığı destek oranları ise şu şekilde sıralandı:
DEM Parti: %6,0
Zafer Partisi: %5,9
İYİ Parti: %4,1
TİP: %3,8
Yeniden Refah Partisi: %3,5
Saadet Partisi: %2,3
YRP: %2,1
Anahtar Parti: %2,0
Diğer partiler: %2,5