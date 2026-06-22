Yaz turizmi açısından dünyada önemli bir konuma sahip olan Türkiye’ye geçtiğimiz yıla göre turist sayısı azaldı.

TURİSTLERDEN YÜZDE 3,58'İ TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETMİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,58 oranında azalarak 4 milyon 856 bin 862 kişi olarak gerçekleşmesi dikkat çekti.

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Antalya, toplam girişlerin yüzde 33,34'ünü oluşturan 1 milyon 619 bin 78 kişiyle birinci sırada konumlandı.

Antalya'yı, yüzde 33,27'lik payla ve 1 milyon 616 bin 117 kişiyle İstanbul takip ederken, sıralamada üçüncü sırada yüzde 7,85'lik payla ve 381 bin 355 kişiyle Muğla, dördüncü sırada yüzde 7,26'lık payla ve 352 bin 840 kişiyle Edirne, beşinci sırada ise yüzde 3,32'lik payla ve 161 bin 461 kişiyle İzmir yer aldı.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul, yüzde 45,67'lik payla ve 6 milyon 953 bin 482 kişiyle birinci sırada oldu.

İstanbul'u, yüzde 21,32'lik payla ve 3 milyon 245 bin 959 kişiyle Antalya izlerken, üçüncü sırada yüzde 9,33'lük payla ve 1 milyon 419 bin 990 kişiyle Edirne, dördüncü sırada yüzde 3,89'luk payla ve 591 bin 817 kişiyle Muğla, beşinci sırada ise yüzde 3,49'luk payla ve 531 bin 453 kişiyle Artvin konumlandı.