İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömezi AK Parti’nin kuruluşu ve sonrası hakkında çarpıcı sözler söyledi. Çömez, katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden tahliye olduğunda kendisini karşılayanlar arasında kendisinin de olduğunu belirtti.

Erdoğan hakkında atılan “Muhtar bile olamaz” manşetlerine dikkat çeken Çömez, “Ofise kimsenin gelmediği günler olurdu” dedi.

AK Parti’nin kuruluş sürecinde yaşananlarla ilgili konuşan Çömez, “Parti kurma niyeti ortaya çıkınca, çok sayıda insan buldum, bazıları ‘Asla bir şey olmaz’ deyip toplantıya bile gelmedi” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin iktidar olması sonrası durumun değiştiğinin altını çizen Çömez, partinin kuruluş sürecinde toplantılara bile gelmeyenlerin bugün en yakında olanlar olduğunu söyledi.

Çömez, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sonra şartlar değişti, iktidar oldu, o dönem "Asla bir şey olmaz" diyenler, reddedenler, toplantıya bile gelmeyenler, aleyhinde çalışanlar bugün en yakınında olanlar. Ve bugün hayal edemeyeceğiniz kadar servet sahibi oldular.”