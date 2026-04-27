Trafikte çakar ve siren gibi ayrıcalıklar için parti logosunu kullanan AK Partililere tepki gösteren İnan, paylaştığı görselde bir aracın ön camına AK Parti logolu kart bırakıldığını gösterdi.
İnan'ın eleştirileri şöyle:
Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz