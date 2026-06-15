Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Turhal Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği nokta operasyonda, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ve yabancı uyruklu suç ortağı zehir hammaddeleriyle birlikte ele geçirildi.

Turhal’da zehir tacirlerine ve firarilere yönelik yürütülen kararlı mücadele neticesinde, emniyet güçleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Hakkında uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.T. (33), Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

YABANCI UYRUKLUNUN EVİNİ ÜS YAPMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre; asayiş ekipleri, aranan şahsın ilçede yabancı uyruklu A.S.’ye (46) ait bir ikamette gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonunda T.T. gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramalarda adeta bir zehir laboratuvarının önüne geçildi.

Yapılan aramalarda; piyasaya sürülmek üzere çoğaltıldığında ortalama 10 kilogram sentetik uyuşturucu madde üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 90 gram uyuşturucu ham maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddenin miktarı, ilçede yapılması planlanan büyük bir zehir tacirliğinin engellendiğini gözler önüne serdi.

BİRİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINA, DİĞERİ ADLİ KONTROLE

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan evin sahibi yabancı uyruklu A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet kaynakları, olayla ilgili bağlantılı olan diğer şahısların yakalanması için tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.