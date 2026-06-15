Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı?

İLK TASLAK İLE NİHAİ METİN ARASINDA FARK BULUNMUYOR

TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı bilgilere göre, kamuoyunda daha önce gündeme gelen hobi bahçeleri ile ilgili ilk taslak ile Meclis'ten geçen nihai düzenleme arasında bazı farklılıklar bulunuyor.