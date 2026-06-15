Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı?

Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaya yönelik yeni yaptırımlar getirirken, "yıkım"a hükmün nihai metinde yer almadığı öne sürüldü. Hobi Bahçeleriyle ilgili dikkat çeken detay gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 1

Türkiye genelinde uzun süredir tartışma konusu olan hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yeni yasa kapsamında tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaya yönelik denetim ve yaptırımlar artırılırken, mevcut yapıların yıkımına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması dikkat çekti.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 2

YENİ YAPTIRIMLAR DEVREYE GİDEREK

Hobi bahçeleriyle ilgili yeni yasa ile birlikte tarım arazilerine izinsiz şekilde kurulan konteyner, prefabrik yapı ve benzeri yapılaşmalara yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 3

Hobi bahçelerinde özellikle tarım arazilerindeki kaçak yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, kurallara aykırı işlem yapan kurum ve kuruluşlara idari para cezaları uygulanabilecek.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 4

İLK TASLAK İLE NİHAİ METİN ARASINDA FARK BULUNMUYOR

TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı bilgilere göre, kamuoyunda daha önce gündeme gelen hobi bahçeleri ile ilgili ilk taslak ile Meclis'ten geçen nihai düzenleme arasında bazı farklılıklar bulunuyor.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 5

İddialara göre hobi bahçeleri ile ilgili ilk taslakta tarım arazilerindeki bazı izinsiz yapıların yıkımını öngören hükümler yer alırken, yasalaşan metinde bu yönde açık bir düzenleme bulunmuyor.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 6

HOBİ BAHÇELERİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerin çevresindeki tarım arazilerinde hızla yayılan hobi bahçeleri ve izinsiz yapılaşma, hem tarımsal üretimin korunması hem de arazi kullanım planları açısından sık sık gündeme geliyor.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 7

Hobi bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme ile birlikte tarım arazilerinin korunmasına yönelik yaptırımların artırılması hedeflenirken, yıkım uygulamasına ilişkin tartışmaların ise önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 8

Fatih Atik'in Hobi bahçeleriyle ilgili gündem olan paylaşımı şöyle

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Hobi Bahçeleri düzenlemesinde dikkat çeken detay: Yıkılmayacak mı? - Resim: 9
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