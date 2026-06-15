Google'ın Chrome'da yıllardır kullanılan güçlü reklam engelleyici uzantıları devre dışı bırakmaya başlaması, internet kullanıcıları arasında yeni bir tartışmayı ateşledi.
Bir devrin sonu: Reklamsız internet artık hayal oluyor
Manifest V2 desteğinin sona ermesiyle uBlock Origin başta olmak üzere birçok popüler reklam engelleyici Chrome'da işlevini kaybediyor. Kullanıcılar, daha fazla reklam ve daha az kontrol anlamına gelen bu değişikliğe karşı alternatif tarayıcılara yönelmeye başladı. İşte detaylar...Sinan Başhan
Şirket, güvenlik gerekçesini öne sürerken eleştirmenler bu hamlenin reklam gelirlerini korumaya yönelik olduğunu savunuyor.
Reklam engelleyici uzantılar hakkında Chrome kullanıcılarına yapılan önemli uyarılar şu şekilde:
Google, Manifest V2 desteğini sonlandırarak uBlock Origin gibi dünyanın en iyi reklam engelleyicilerini Chrome'da tamamen çalışamaz hale getiriyor.
Mühendisler güvenlik açıklarını bahane etse de, bu adım sadece ana gelir kalemi olan reklam ağını ve YouTube'u korumak için atılmış bir PR hamlesi.
Google, tarayıcı teklini resmen bir silah gibi kullanarak tam yetkili eklentileri zayıflatılmış ve kısıtlı versiyonlara zorluyor.
Reklam engelleme performansından ödün vermek istemiyorsanız şu an tek gerçek alternatifiniz Brave, Vivaldi veya Firefox kullanmak.
Eğer dijital dünyada kontrolü tekrar elinize almak istiyorsanız, artık tarayıcınızı değiştirme vaktiniz geldi.