Tokat’ın Turhal ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, beraberinde sel ve su taşkını riskini getirdi. Belediyelerin ve ilgili ekiplerin teyakkuzda olduğu ilçede, taşkın riskinden çekinen vatandaşlar da kendi imkanlarıyla sıra dışı önlemler almaya başladı.

İlçede yaşanan sağanak yağışların ardından malını güvenceye almak isteyen bir araç sahibinin başvurduğu yöntem, çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden oldu.

Prof. Dr. Nihat Gürkan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halindeki otomobil, sahibi tarafından gelebilecek sel sularına karşı korumaya alındı. Aracın su almasını önlemek amacıyla gövdesini tabanına kadar kalın bir brandayla tamamen kapatan vatandaş, bununla da yetinmeyerek otomobilin akıntıya kapılıp sürüklenmesini engellemek için kalın bir halat yardımıyla kaldırım kenarındaki ağaca sıkıca bağladı.

Cadde üzerinden geçen diğer sürücülerin ve yayaların dikkatini çeken bu ilginç koruma yöntemi, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililerden alınan bilgilere göre bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.