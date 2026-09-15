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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen fuar etkinliğinde alana getirilen develerin çaresiz ve zor anlar yaşadığı iddia edilen görüntüler, hayvan hakları savunucuları ile vatandaşların tepkisine yol açtı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, hayvanların uygunsuz koşullarda tutulduğu ve çaresizce çırpındığı öne sürüldü. Kısa sürede yayılan paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı ve hayvan hakları aktivisti, yaşanan duruma sert tepki göstererek belediye yetkililerini göreve çağırdı.

Etkinlik kapsamında canlı hayvanların bu tür ortamlarda sergilenmesinin veya çalıştırılmasının hayvan haklarına aykırı olduğunu belirten vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerden açıklama ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.