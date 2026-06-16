Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

F Grubu'ndaki ilk karşılaşmada İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus'ta teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı. Federasyon, boşalan göreve turnuvanın kalan bölümü için 57 yaşındaki Herve Renard'ın getirildiğini duyurdu.

Daha önce altı kez Dünya Kupası'nda boy gösteren ancak grup aşamasını aşamayan Tunus, organizasyondaki sonraki maçlarında 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktörlük kariyerinde Zambiya ve Fildişi Sahili'ni Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıyan Renard, Dünya Kupası sahnesinde ise Fas ve Suudi Arabistan milli takımlarını çalıştırdı.

Sabri Lamouchi ise Dünya Kupası tarihinde ilk maçın ardından görevine son verilen ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.