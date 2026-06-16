AREA Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Durum Araştırması - Haziran 2026" anketi, seçmen eğilimlerine dair güncel verileri ortaya koydu.
Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi
Son anket AREA Araştırma'dan geldi. Vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" ve 'Sizce bir erken genel seçim olmalı mı?' diye soruldu. Yüzde 53.8 erken seçim istediDilek Taşdemir
5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında, 51 ilde 2 bin 8 kişiyle gerçekleştirilen anket siyasi tablodaki güncel durumu gözler önüne serdi.
Ankete katılan seçmenlerin tercihlerinin, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki "geçerli oylar" baz alındığında ortaya çıkan tablo şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 32,3
CHP: Yüzde 30,7
DEM Parti: Yüzde 9,3
DEM Parti: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 7,2
İYİ Parti: Yüzde 6,3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
DEVA Partisi: Yüzde 3,2
Saadet Partisi: Yüzde 2,7
TİP: Yüzde 2,1
Diğer: Yüzde 2,8
Anket verileri, iktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasındaki oy farkının oldukça daraldığını ve siyasi dengelerin oldukça yakın seyrettiğini gösteriyor.
Ankette "toplam seçmen" verileri incelendiğinde ise kararsızların ve "kararsız/hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı dikkat çekti.
Toplam seçmen üzerinde AK Parti yüzde 26,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 24,8 ile hemen ardından geliyor.
Anketin "toplam seçmen" verileri incelendiğinde ise kararsızların ve "kararsız/hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı dikkat çekiyor.
Toplam seçmen üzerinde AK Parti %26,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP %24,8 ile hemen ardından geliyor.
Ankette en dikkat çeken oranlardan biri ise Yüzde 17,1'lik "Kararsız / Hiçbiri" kesimi oldu. Bu oran, seçim sonuçlarını belirleyecek olan kararsız seçmenin hala geniş bir yer tuttuğunu gösteriyor.
AREA son anketinde vatandaşlara sizce 'erken bir genel seçim olmalı mı?' diye sordu.
AK Partililerin yüzde 23,5'i 'evet' derken, 71,2'si "hayır" yanıtı verdi.
Muhalif partilerden ise erken seçim isteyenlerin oy oranının en yüksek olduğu parti yüzde 81,8 ile CHP oldu. CHP'yi yüzde 77,4 ile İYİ Parti izledi.
Anket ortamalasına göre "erken seçim" isteyenlerin oranı yüzde 53.8. İstemeyenlerin oranı ise yüzde 41,1