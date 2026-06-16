Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi

Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi

Son anket AREA Araştırma'dan geldi. Vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" ve 'Sizce bir erken genel seçim olmalı mı?' diye soruldu. Yüzde 53.8 erken seçim istedi

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 1

AREA Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Durum Araştırması - Haziran 2026" anketi, seçmen eğilimlerine dair güncel verileri ortaya koydu.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 2

5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında, 51 ilde 2 bin 8 kişiyle gerçekleştirilen anket siyasi tablodaki güncel durumu gözler önüne serdi.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 3

Ankete katılan seçmenlerin tercihlerinin, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki "geçerli oylar" baz alındığında ortaya çıkan tablo şu şekilde:

3 23
Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 4

AK Parti: Yüzde 32,3

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 5

CHP: Yüzde 30,7

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 6

DEM Parti: Yüzde 9,3

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 7

DEM Parti: Yüzde 9,3

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 8

MHP: Yüzde 7,2

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 9

İYİ Parti: Yüzde 6,3

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 10

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 11

DEVA Partisi: Yüzde 3,2

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 12

Saadet Partisi: Yüzde 2,7

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 13

TİP: Yüzde 2,1

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 14

Diğer: Yüzde 2,8

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 15

Anket verileri, iktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasındaki oy farkının oldukça daraldığını ve siyasi dengelerin oldukça yakın seyrettiğini gösteriyor.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 16

Ankette "toplam seçmen" verileri incelendiğinde ise kararsızların ve "kararsız/hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı dikkat çekti.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 17

Toplam seçmen üzerinde AK Parti yüzde 26,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 24,8 ile hemen ardından geliyor.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 18

Anketin "toplam seçmen" verileri incelendiğinde ise kararsızların ve "kararsız/hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı dikkat çekiyor.

18 23
Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 19

Toplam seçmen üzerinde AK Parti %26,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP %24,8 ile hemen ardından geliyor.

19 23
Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 20

Ankette en dikkat çeken oranlardan biri ise Yüzde 17,1'lik "Kararsız / Hiçbiri" kesimi oldu. Bu oran, seçim sonuçlarını belirleyecek olan kararsız seçmenin hala geniş bir yer tuttuğunu gösteriyor.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 21

AREA son anketinde vatandaşlara sizce 'erken bir genel seçim olmalı mı?' diye sordu.

AK Partililerin yüzde 23,5'i 'evet' derken, 71,2'si "hayır" yanıtı verdi.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 22

Muhalif partilerden ise erken seçim isteyenlerin oy oranının en yüksek olduğu parti yüzde 81,8 ile CHP oldu. CHP'yi yüzde 77,4 ile İYİ Parti izledi.

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Son anket AREA Araştırma'dan: Yüzde 53.8 erken seçim istedi - Resim: 23

Anket ortamalasına göre "erken seçim" isteyenlerin oranı yüzde 53.8. İstemeyenlerin oranı ise yüzde 41,1

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