Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi

Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. F Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilen Tunus, 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken ilk maçlarda farklı sonuçlar ortaya çıktı.

F Grubu'ndaki ilk maçında Fas İsveç'e karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 2

MONTERREY'DE TAM 6 GOL

Meksika’nın Monterrey kentindeki Monterrey Stadyumu'nda oynanan karşılaşma toplam 6 gole sahne oldu.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 3

İSVEÇ AYARI'NİN GOLÜYLE HIZLI BAŞLADI

İsveç, 7. dakikada Premier Lig'de Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin attığı harika golle maça hızlı başladı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 4

ISAK FARKI İKİYE ÇIKARDI

Golden sonra baskılı oyununu sürdüren İsveç Liverpool'un yıldız golcüsü Alexander Isak'ın 30'da ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 5

TUNUS REKIK İLE MAÇA TUTUNDU

İlk yarının son bölümünde fark bire indi. Tunus 43'te Omar Rekik'in kaydettiği golle devreye girerken geri dönüş için umutlandı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 6

GYOKERES TÜM UMUTLARI SÖNDÜRDÜ

Ancak ikinci yarıda oyun tamamen İsveç'in kontrolünde geçti ve İskandinav ekibi 59'da Arsenalli yıldız Gyökeres ile Tunus'un umutlarını azalttı.

Son bölümde ise oyuna girdikten hemen sonra ilk topla buluşmasında ağları havalandıran Mattias Svanberg skoru 4-1'e taşıdı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 7

İSVEÇ GÜÇLÜ BİR BAŞLANGI YAPTI

Maçın uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan Ayari 90+6'da ceza sahası dışından çektiği harika şutla Tunus kalecisi Abdelmouhib Chamakh'ı yine mağlup etti.

İsveç arşılaşmayı 5-1 kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaparken Tunus ise aldığı ağır yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 8

TUNUS SABRI LAMOUCHI İLE YOLLARINI AYIRDI

Dünya Kupası'nın henüz ilk maçında alınan bu yenilginin ardından Tunus Futbol Federasyonu beklenmedik bir karara imza attı.

Maçın üzerinden 24 saat geçmeden Tunus Teknik Direktörü Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 9

5 AY SONRA İLK CİDDİ MAÇTA KOVULDU

Tunus'ta 14 Ocak 2026'da 2 yıllık sözleşmeyle milli takım teknik direktörlüğüne getirilen Sabri Lamouchi Dünya Kupası öncesi çıktığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

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Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi - Resim: 10

TUNUS'UN SIRADAKİ MAÇLARI VE TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

Tunus F Grubu'ndaki diğer maçlarını 21 Haziran Pazar günü Japonya ve 26 Haziran Cuma günü Hollanda ile oynayacak.

Fas Milli Takımı'nda turnuvanın başında alınan radikal kararın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu olurken Wahbi Khazri'nin geçici olarak bu görevi üstlenebileceği iddia edildi.

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