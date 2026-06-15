Dünya Kupası'nda ilk maçtan sonra kovuldu: Ağır yenilgi sonunu getirdi

İSVEÇ GÜÇLÜ BİR BAŞLANGI YAPTI

Maçın uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan Ayari 90+6'da ceza sahası dışından çektiği harika şutla Tunus kalecisi Abdelmouhib Chamakh'ı yine mağlup etti.

İsveç arşılaşmayı 5-1 kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaparken Tunus ise aldığı ağır yenilgiyle büyük bir hayal kırıklığı yarattı.