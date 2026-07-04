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Tunus Milli Takımı'nda Herve Renard dönemi beklenenden kısa sürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Sabri Lamouchi'nin yerine göreve getirilen Fransız teknik adam, takımın grup aşamasında elenmesinin ardından görevinden istifa ettti.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREVE GELMİŞTİ

Tunus Futbol Federasyonu, Dünya Kupası devam ederken ilk maçta alınan kötü sonucun ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırmış ve takımın başına Herve Renard'ı getirmişti.

Ancak deneyimli çalıştırıcı, Tunus'un turnuvadaki kaderini değiştiremedi ve Afrika temsilcisi grup aşamasında turnuvaya veda etti.

GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Renard, ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Tecrübeli teknik adam veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılmadan önce, 2026 Dünya Kupası'nda görev alma fırsatı sunduğu için Tunus Futbol Federasyonu'na içten teşekkür ediyorum. Tunus'u temsil etmek ve bu unutulmaz deneyimi yaşamak benim için büyük bir onurdu.

Tunus Milli Takımı'na gelecekte başarılar diliyorum. Bu takımın gelişmeye, tüm ülkeye ilham vermeye ve tarihine yeni sayfalar eklemeye devam edeceğine inanıyorum.

Bu süreç boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim. Gelecek için hepinize başarılar diliyorum. Benim maceram burada sona erdi."