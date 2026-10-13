Kaynak: İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.