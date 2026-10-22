Kaynak: İHA

Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karın kendini gösterdiği zirvelerde otlayan ve toplu halde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

Karın beyazlığıyla kaplı zirvelerde otlayan ve bir arada hareket eden yılkı atları, çevreye estetik bir görüntü yansıttı. Doğal ortamlarında özgürce dolaşan bu atlar, özellikle fotoğrafçılık ve doğa tutkunları tarafından ilgiyle takip edildi.