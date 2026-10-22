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Kaynak: Haber Merkezi

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinde, muhalefetin itirazlarına rağmen AK Parti’nin önergesiyle değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle, fon paylarının iadesi için talimat veren ancak işlemleri tamamlanamayan yatırımcılar da tasfiye hükümlerine tabi tutulacak.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, teklifin üçüncü maddesinde önemli bir değişiklik yapıldı. AK Parti tarafından sunulan önergeyle, fon paylarının iadesini talep etmesine rağmen parasını alamayan yatırımcıların da tasfiye sürecine dahil edilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeye göre, 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (TEFAS) iletilen, ancak ilgili fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen iade talimatları da kapsama alınacak.

FON PAYLARI BLOKE EDİLEN YATIRIMCILAR DA KAPSAMDA

Kanun teklifinin 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrasına eklenmesi öngörülen hükümle, söz konusu talimatlar nedeniyle fon payları bloke edilmiş olan yatırımcıların da fon pay sahibi sıfatıyla kanundaki tasfiye hükümlerine tabi olacağı belirtildi.

Böylece, fon paylarının iadesi için zamanında talimat vermesine rağmen işlemi tamamlanamayan yatırımcılar da tasfiye sürecinin kapsamına dahil edilmiş olacak.

DÜZENLEMEDE TARİH SINIRI 17 EYLÜL 2026

Yeni hüküm, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş talimatları kapsıyor.

Ancak bu talimatların, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilememiş olması ve yatırımcıların fon paylarının bloke edilmiş bulunması gerekiyor.

Düzenlemeyle, işlemleri tamamlanamadığı için mağduriyet yaşayan yatırımcıların hukuki statüsünün tasfiye süreci kapsamında ele alınması amaçlanıyor.

Kanun Teklifi'nin 3. maddesinin 5. fıkrasına şu hüküm ekleniyor:

“17/9/2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından, katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla bu Kanundaki tasfiye hükümlerine tabidir.”