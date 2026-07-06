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Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi’nin uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Bakan Ersoy, müzenin Avrupa’nın saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen 2026 DASA Ödülü’ne aday gösterildiğini açıkladı.

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’DA TEMSİL EDECEK

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri bir kışlanın restore edilmesiyle hayata geçirilen Tunceli Müzesi’nin, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen “Öğrenme Fırsatlarında Avrupa’nın En İyi Müzesi” ödülü için Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edeceğini belirtti.

İLK AŞAMAYI BAŞARIYLA GEÇTİ

Ersoy, Avrupa Müze Akademisi jürisinin ilk değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Tunceli Müzesi’nin “2026 DASA Ödülü’ne Aday Müze” unvanını kazandığını ifade etti.

DAHA ÖNCE DE AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tunceli Müzesi, daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ödülünde, 2023 yılında ise EMA tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü’nde finale kalma başarısı göstermişti.

KAZANAN EYLÜLDE BELLİ OLACAK

2026 DASA Ödülü’nün sahibi, 24-26 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Alicante kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak.

Bakan Ersoy, açıklamasında bu başarıda emeği bulunan tüm çalışanları ve Bakanlığın müzecilik vizyonuna katkı sunan herkesi tebrik etti.