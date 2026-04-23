23 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel enerji krizi ve jeopolitik risklerin gölgesinde faiz indiriminin kısa vadede zor göründüğünü belirtti

Züleyha Öncü
Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 1

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel enerji krizi ve jeopolitik risklerin gölgesinde faiz indiriminin kısa vadede zor göründüğünü belirtti

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 2

Küresel Arz Şoku ve Enflasyon Baskısı

Yeşilada, dünya ekonomisinin “1970’lerden bu yana en büyük arz şoklarından biriyle” karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu durumun küresel enflasyonu kalıcı şekilde yukarı çekebileceğini ifade etti.

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 3

''Bu şok tsunami boyutunda bir enflasyon dalgasını tetikledi''

Enerji fiyatlarındaki yükselişin yalnızca doğrudan etkilerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda enflasyon beklentilerini bozarak ikinci dalga etkiler yaratabileceğini belirtti.

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 4

TCMB Faizi Neden Sabit Tutuyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mevcut koşullarda politika faizini sabit tutmasının “doğru bir karar” olduğunu savunan Yeşilada, belirsizliklerin azalmasının beklendiğini söyledi.

“Belirsizlik ortamı azalıncaya kadar politika faizini sabit tutmak en doğru adım.”

Yazıya göre TCMB’nin piyasayı bir süre daha yüksek seviyeden fonlamaya devam etmesi bekleniyor.

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 5

Faiz İndirimi Ne Zaman Gelebilir?

Yeşilada’ya göre faiz indiriminin zamanlaması iki kritik faktöre bağlı:

İç talepte yavaşlama: Faiz indirimi öne çekilebilir
Enflasyonun ikincil etkileri :Ek sıkılaşma bile gündeme gelebilir
“İkincil etkiler ağır basarsa, bırakın faiz indirmeyi, ek parasal sıkılaştırma dahi gündeme gelir.”

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 6

Enerji Fiyatları Belirleyici Olacak

Analizde en dikkat çekici noktalardan biri enerji fiyatlarına ilişkin öngörü oldu. Yeşilada, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağını savundu:

“2027’den önce Brent petrolün 100 doların altına düşmeyeceğini düşünüyorum.”

Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve üretim tesislerindeki hasarların küresel arzı sınırlamaya devam edeceği ifade edildi.

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 7

''Bu Yıl Faiz İndirimi Zor''

Mevcut tabloya göre TCMB’nin kısa vadede faiz indirimi yapmasının zor olduğu vurgulandı:

“Bu seneyi yüzde 40 fonlama faizi ile geçirebiliriz.”

Yeşilada, siyasi baskıların faiz indirimi getireceği görüşüne ise katılmadığını belirtti.

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 8

İstisna Senaryo: Sert Talep Daralması

Yazıda, olası bir siyasi veya ekonomik şokun iç talebi keskin şekilde düşürmesi halinde sınırlı bir faiz indiriminin mümkün olabileceği de ifade edildi. Ancak mevcut veriler tüketimin hala güçlü seyrettiğini gösteriyor.

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 9

Vatandaşa Kritik Uyarı

Yeşilada, kredi kullanacaklar için de dikkat çeken bir uyarıda bulundu:

“Hesabınızı faizlerin düşeceği değil, yükseleceği bir dünyaya göre yapın.”

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 10

Küresel enerji krizi ve enflasyon baskısı devam ettiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi için acele etmesi beklenmiyor. Faiz politikasında yönü belirleyecek en kritik unsur ise enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri olacak

Kredi çekecekler ve mevduatçılar dikkat: Atilla Yeşilada'dan herkesi ters köşeye yatıracak uyarı - Resim: 11

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Diğer
