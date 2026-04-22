Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 14 Nisan’da verilen gözaltı kararlarının ardından 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da bulunuyor.

CNN Türk muhabirinin aktardığı tanık ifadelerine göre, Doku’nun KYK yurdundan arkadaşı ve aynı kafede birlikte çalıştığı M.T., ifadesinde olayların yaşandığı döneme ilişkin detayları paylaştı.

M.T., ifadesinde Doku’nun o dönemki erkek arkadaşı olan Rus vatandaşı Zeinal Abakarov hakkında taciz iddiasında bulundu. Henüz Gülistan ile Zeinal ilişki başlamadan önce yaşanan bir olayı anlatan M.T., “Zeinal omzuma elini koyuyor, sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım” ifadelerini kullandı.

“BAKIŞLARIYLA TACİZ EDİYORLARDI”

Gülistan ile birlikte kafede çalıştıklarını söyleyen M.T., mekana gelen bazı “üst düzey” müşterilerin bakışlarıyla kendilerini taciz ettiğini öne sürerek, “Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

“İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ”

Gülistan’ın intihar ettiğine inanmadığını belirten arkadaşı ayrıca şunları söyledi: “Kaybolmadan bir hafta önce gripti. İlaç vermek istedim ama içinde alerji yapacak madde olabilir diye içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyup ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir.”