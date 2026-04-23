Hürmüz Boğazı’ndaki kapanma, petrol piyasasında küresel çapta büyük bir krize sebep oldu.
Tarihi kriz kapıda: Dünya son yılların en sert arz şokuyla karşı karşıya
İran'ın Hürmüz Boğazı’nı kilitlemesi, küresel enerji piyasalarında son yılların en sert arz şokunu yaşattı. Öte yandan uzmanlar, enerji krizinin tarım sektörünü de büyük darbe vuracağına dikkat çekti.Derleyen: Sinan Başhan
Brent petrol 100 dolar sınırını geçerken, boğazdaki gemi trafiği neredeyse durmuş vaziyette. Uzmanlar ise enerji krizinin gıda fiyatlarına da sıçrayabileceğine dikkat çekiyor.
MEVCUT KAYIP 700 MİLYON VARİL
Vitol CEO’su Russell Hardy, Lozan’da küresel bir emtia zirvesinde yaptığı açıklamada, çatışmalar yarın sona erse bile hasar gören altyapının devreye alınmasının aylar sürebileceğini belirterek, mevcut kaybın şimdiden 700 milyon varile yaklaştığını söyledi.
Hardy’ye göre işler yoluna girse bile, hasar gören altyapı dikkate alındığında toplam kayıp en az 1 milyar varil olacak. Bu miktar, yaklaşık 10 günlük küresel petrol tüketimine eşdeğer bulunuyor.
ETKİSİ KÖRFEZ SAVAŞI'NDAN DAHA AĞIR
Piyasa aktörleri, bu kesintinin 1990’daki Körfez Savaşı sonrası yaşanan şoktan daha ağır olduğuna vurgu yapıyor. En kritik fark ise bugün dünyadaki yedek üretim kapasitesinin büyük bölümünün yine Körfez bölgesinde bulunması. Bu da Hürmüz’de yaşanan her aksamanın doğrudan fiyatlara yansımasına neden oluyor.
Analistler, boğazın birkaç ay daha tam kapasite açılamaması halinde yalnızca enerji fiyatlarında değil, küresel büyümede de sert yavaşlama yaşanabileceğini belirtiyor.
Bazı kurumlara göre krizin yaz sonuna sarkması durumunda dünya ekonomisi resesyon riskine girebilir.
TARIM PİYASALARI DA TEHLİKEDE
Enerji akışındaki kesinti, tarım piyasalarını da tehdit ediyor. Uzmanlara göre yüksek doğalgaz fiyatları gübre üretimini baskılıyor. Doğalgaz, azotlu gübre üretiminde temel hammadde olarak kullanılıyor.
Ayrıca tankerlerin alternatif rotalara yönelmesiyle Panama Kanalı ve diğer geçiş noktalarında sıkışıklık artarken, bazı tahıl rotalarında navlun maliyetlerinin yüzde 50-60 yükseldiği belirtiliyor. Ticaret şirketleri, kriz uzarsa bunun 2027 hasat dönemine kadar uzanabilecek yeni bir gıda enflasyonu dalgası yaratabileceği görüşünde.