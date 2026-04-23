Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun başına ne geldiğine dair sır perdesi dosyanın yeniden açılmasıyla aralanıyor. Dosyayı yeniden ele alan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Türkiye'nin faili meçhuller sicilinde yeni bir sayfa açtı.

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Cansu, “Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var. Bu dosyaya baktığımda kaybolan bir genç kızın, yarım kalan bir hayatın ve cevap bekleyen bir ailenin acısını gördüm. Bu nedenle mesleki sorumluluğumun ötesinde, vicdani bir yük de hissettim.” ifadelerini kullandı.

"Cesaret dediğiniz şey, aslında adalet duygusunun ta kendisidir." diyen Cansu, "Sayın Bakanımızın ‘ucu nereye giderse gitsin’ şeklindeki kararlı yaklaşımı da bize güç vermiştir." dedi.

Adliyedeki ekip arkadaşları ve JASAT birimleriyle birlikte, hiçbir detayı göz ardı etmeden, her ihtimali yeniden değerlendirerek gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Cansu, “Eğer bir cinayet söz konusuysa bunu aydınlatmak adli makamların boynunun borcudur. Günümüzde teknolojik imkânlar çok gelişti. Bizim görevimiz gerçeği ortaya çıkarmaktır. Gülistan Doku dosyası da bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bundan sonra da hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.