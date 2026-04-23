İngiltere’de perakende sektöründeki daralma sürerken, köklü ayakkabı markası Russell & Bromley mali sıkıntılar nedeniyle mağaza kapatma kararı aldı. Şirket, kapanacak mağazalarında yüzde 90’a varan indirim kampanyası başlattı.

10 MAĞAZA KAPATILDI, YENİ KAPANMALAR YOLDA

Artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle zor günler geçiren Russell & Bromley, ülke genelinde 10 mağazasını kapattı.

Kısa süre içinde bir mağazanın daha kapanması beklenirken, kapanacak lokasyonlar arasında:

Covent Garden

Bath

Harrogate

yer alıyor.

12 MİLYON STERLİNİ AŞAN ZARAR

Şirketin finansal tablosu da dikkat çekiyor. Marka, geçtiğimiz yıl 12,1 milyon sterlini aşan zarar açıkladı.

Bir dönem:

36 mağaza

440 çalışan

ile faaliyet gösteren şirket, son dönemde ciddi bir küçülme sürecine girdi.

NEXT DEVREYE GİRDİ

Ocak ayında Next tarafından satın alınan marka, yeniden yapılandırma sürecine alındı.

Ancak bu süreç:

33 mağaza

9 satış noktası

için kapanma riskini de beraberinde getirdi.

YÜZDE 90’A VARAN İNDİRİMLER BAŞLADI

Kapanacak mağazalarda tüm ürünlerde yüzde 90’a varan indirimler uygulanıyor. Bu durum:

Tüketiciler için büyük bir alışveriş fırsatı

Sektör için ise kriz sinyali

olarak değerlendiriliyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ALARM ZİLLERİ

Uzmanlara göre, İngiltere’de artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları, geleneksel perakende markalarını zorlamaya devam ediyor. Russell & Bromley örneği, sektördeki dönüşümün en çarpıcı göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.