Fenerbahçe’de bir sezon sürdürdüğü değer yaratma ve geliştirme direktörlüğü görevinden kısa süre önce istifa eden Tuncay Şanlı’nın, bu sezon 1. Lig’den 2. Lig’e düşen Sakaryaspor’a başkan adayı olacağı konuşuluyordu.

44 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ADAY OLMAMA KARARI ALDI

Sakaryaspor’da kongre öncesi çalışmada bulunan Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mali yönden güçlü bir yapılanma oluşturamadıklarını ve aday olmayacaklarını açıkladı.

Tuncay Şanlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Sakaryaspor Camiası, Kıymetli Sakaryalılar:

Hayatım boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım, sevincini de üzüntüsünü de yüreğimde hissettiğim Sakaryaspor, benim için yalnızca bir futbol kulübü değil; aidiyetim, sevdam ve bu şehre olan gönül bağımın en güçlü parçasıdır.

Son günlerde ismimin Sakaryaspor Başkanlığı konusunda kamuoyunda büyük bir destek ve beklentiyle anılması beni derinden duygulandırmış, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bana güven duyan, bu göreve layık gören herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Şunu herkesin bilmesini isterim ki; Sakaryaspor'a hizmet etmekten hiçbir zaman kaçmadım, kaçmam da. Ancak böylesine büyük bir sorumluluğun sadece iyi niyetle değil; güçlü bir mali yapı, sağlam bir organizasyon ve Sakaryaspor'a yakışır güçlü bir sportif planlamayla üstlenilmesi gerektiğine inanıyorum.

Yaptığımız görüşmeler, değerlendirmeler ve oluşturmak istediğimiz yapı üzerine yoğun çalışmalarımıza rağmen, pazar günü gerçekleşecek kongre öncesinde kalan kısa süre içerisinde hedeflediğimiz maddi gücü ve kulübümüzün geleceğine tam anlamıyla güven verecek yapılanmayı oluşturamadığımızı üzülerek gördük.

Bu nedenle, oluşan büyük beklentiye bugün için cevap verememekten dolayı başta Sakaryaspor taraftarı olmak üzere tüm Sakarya halkından samimiyetle özür diliyorum.

Bu karar bir geri çekilme ya da vazgeçme değildir. Aksine, Sakaryaspor'un geleceğini günü kurtaran değil, güçlü yarınlar inşa edecek bir anlayışla ele alma sorumluluğudur.

Bugün önceliğimiz, kongre sürecinin sağduyu, birlik ve Sakaryaspor'un menfaatleri doğrultusunda ilerlemesidir. Bu süreçte sorumluluk alacak kişi ya da oluşumların önünü açmayı ve kulübümüzün yanında durmayı önemli görüyorum.

Şundan kimsenin şüphesi olmasın; Sakaryaspor'a olan sevdam da, hizmet etme niyetim de ilk günkü kadar güçlüdür. Şartlar oluştuğunda, bu büyük camiaya hak ettiği katkıyı sunmak için sorumluluk almaktan geri durmayacağım.

Çünkü ben inanıyorum ki;

Sakaryaspor bu şehrin en büyük ortak değeridir ve hak ettiği yerlere mutlaka yeniden ulaşacaktır."