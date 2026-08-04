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Kaynak: Haber Merkezi

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin tarihin en düşük seviyelerine gerilemesi nedeniyle nehir trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Kritik noktalarda çok sayıda gemi geçiş için beklerken, bazı gemilerin ise seyir kanalının dışında karaya oturduğu bildirildi.

SU SEVİYESİ EN AZ BİR AY DAHA DÜŞÜK KALACAK

Bulgaristan Tuna Nehri Araştırma ve Bakım İdaresi (İAPPD) Müdürü İvelin Zanev, nehirde su seviyesindeki düşüşün beklendiğini ve bu durumun en az bir ay daha etkisini sürdürebileceğini açıkladı.

BAZI GEMİLER KARAYA OTURDU

Zanev, Belene ile Somovit kentleri ve Silistre'ye bağlı Garvan köyü yakınlarında bazı gemilerin seyir kanalının dışında karaya oturduğunu bildirdi.

Kritik kesimlerde su derinliğinin ağır yüklü gemilerin geçişine elverişli olmadığını belirten Zanev, çok sayıda gemi ve konvoyun daha uygun seyir koşullarının oluşmasını beklediğini ifade etti.

YENİ KUM ADACIKLARI OLUŞTU

Belene bölgesindeki durumun özellikle endişe verici olduğunu kaydeden Zanev, su seviyesindeki düşüş nedeniyle nehir yatağında yeni kum adacıklarının oluştuğunu ve bölgede bir mavnanın karaya oturduğunu söyledi.