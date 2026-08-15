Kaynak: Haber Merkezi

Dorukhan Büyükışık cinayetinin duruşması geçtiğimiz gün İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baba Ethem Büyükışık, adli tıp raporlarının değiştirildiğini ve savunmaların bu raporlar üzerinden yapıldığını söyledi.

İzmir'de, 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölü bulunmasıyla ilgili devam eden davanın dördüncü duruşmasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşmanın ardından konuşan Dorukan'ın babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, "Mutlaka üzerine savunma inşa edilen sahte Adli Tıp raporlarıyla ilgili müracaatlarımızın dikkate alınarak süratle bu konunun bir karara bağlanması gerekiyor" dedi.

ŞÜPHELİ POLİSLER 1 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler Atakan Kaçar (44), Deniz Asıcı (36), polis memurları Duygu Öztürk (35), Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ (55), Musa Erikçi (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49) ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), Tayfun Çakmakçı (41) ile işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

YENİ SORUŞTURMADA 25 KİŞİ TUTUKLANDI

Yargılama sürerken soruşturma genişletildi ve aralarında yargılanan 13 sanığın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçiler, toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 şüpheli ise aranıyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında tutuksuz yargılanan 13 sanık ile Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın da yer aldığı toplam 25 şüpheli tutuklandı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 tutuklu sanığın yargılanmalarına bugün devam edildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada tanıklardan bazıları dinlendi. Tanıklar, olay yerinden uzak bir noktada olduklarını, bir şey görüp duymadıklarını söyledi. Dinlenen sanıklar ise beraatlarını isteyip tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

"ADLİ TIP RAPORLARININ TAMAMI GERÇEK DIŞI"

Duruşmanın ardından Büyükışık, basın açıklaması yaptı. Ethem Büyükışık, "Sanık avukatları tarafından yapılan açıklamalarda, ısrarla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından gerek 3'üncü üst kurulda, gerekse 1'inci ihtisas kurulunda, gerekse İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda ve özel bilirkişi raporunda yayınlanan raporların tamamının gerçek olduğu vurgulanarak bu faraziye üzerinden savunmalarını inşa etmeye çalıştılar. Dolayısıyla bir konuyu daha vurgulamanın önemi bu duruşmada tekrar ortaya çıkmış oldu. Hakikate ulaşmak için bugüne kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından üretilen adli tıp raporlarının tamamının gerçek dışı olduğu yönündeki iddiamızı tekrarlıyoruz" diye konuştu.

‘CİNAYETİ AYDINLATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM’

Açıklaması sürdüren Büyükışık, "Mutlaka üzerine savunma inşa edilen sahte Adli Tıp raporlarıyla ilgili müracaatlarımızın dikkate alınarak süratle bu konunun bir karara bağlanması gerekiyor. Bu vesileyle Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek başta olmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcılarımız ve çok değerli Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu polislerimiz, kahraman Jandarma Genel Komutanlığı personeli başta olmak üzere devletimizin bu nadide kurumlarının, özel kurumlarının çok büyük bir bölümünün fedakarca çalışarak bu cinayeti aydınlatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.