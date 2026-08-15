Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı

Bodrum plajlarının en pahalı yemeği olarak bilinen lahmacun artan enflasyon karşısında evde de zirveyi elden bırakmadı. Bugün ne yesem diyenlerin ilk tercihi olan lahmacun artık 'aman paramızolunca yeriz' dediğimiz bir gıdaya dönüşmüş durumda...





