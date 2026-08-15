Gıda enflasyonunun ve yeme-içme sektöründeki fiyat hareketlerinin en somut göstergelerinden biri haline gelen Susam Bülten'in hazırladığı Lahmacun Endeksi (LE) temmuz ayı sonuçları belli oldu.
Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı
Temmuz ayında Türkiye geneli ortalama lahmacun fiyatı 156 TL’ye yükseldi. Lahmacun Endeksi, enflasyonun ve lokanta enflasyonunun gerisinde kaldı. İşte illere göre lahmacun fiyatları ve evde lahmacun yapma maliyeti...Kaynak: Bülten
Açıklanan son verilere göre Türkiye geneli ortalama lahmacun fiyatı temmuz ayında 156 TL olarak kayıtlara geçti.
Lahmacun fiyatlarındaki aylık artış oranı %1,35 seviyesinde kalarak aynı dönemdeki %1,78’lik TÜFE artışının ve %2,28 olarak gerçekleşen lokanta ve oteller grubundaki enflasyonun altında seyretti.
İstanbul’da ilçeler arası uçurum derinleşiyor
İstanbul genelinde ortalama lahmacun fiyatı temmuz ayında %1,3 oranında artış göstererek 144,3 TL seviyesine ulaştı. Kentin "Lahmacun Isı Haritası" incelendiğinde ilçeler arasındaki fiyat farkının boyutu dikkat çekiyor.
İstanbul’da en uygun fiyatlı lahmacun 85,6 TL ortalama ile Sultanbeyli’de satılırken, listenin zirvesinde 229,8 TL ortalama fiyatla Beşiktaş yer alıyor.
Dışarıda yeme-içme fiyatlarındaki artış hızı nispeten yavaşlasa da mutfaktaki ham madde maliyetleri yükselmeye devam ediyor.
WEB-TÜFE verileri kullanılarak 175 gramlık standart bir lahmacun üzerinden hesaplanan “Evdeki Lahmacun” sepetinde temmuz ayında dikkat çekici bir artış yaşandı.
Haziran ayına kıyasla evde lahmacun hazırlamanın maliyeti %6,14 oranında yükseldi. Mutfaktaki bu maliyet artışının ana sürükleyicisi sivri biber fiyatları olurken, sivri biberi kuru soğan takip etti.
Bodrum plajlarının en pahalı yemeği olarak bilinen lahmacun artan enflasyon karşısında evde de zirveyi elden bırakmadı. Bugün ne yesem diyenlerin ilk tercihi olan lahmacun artık 'aman paramızolunca yeriz' dediğimiz bir gıdaya dönüşmüş durumda...