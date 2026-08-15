Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı

Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı

Temmuz ayında Türkiye geneli ortalama lahmacun fiyatı 156 TL’ye yükseldi. Lahmacun Endeksi, enflasyonun ve lokanta enflasyonunun gerisinde kaldı. İşte illere göre lahmacun fiyatları ve evde lahmacun yapma maliyeti...

Kaynak: Bülten
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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 1

Gıda enflasyonunun ve yeme-içme sektöründeki fiyat hareketlerinin en somut göstergelerinden biri haline gelen Susam Bülten'in hazırladığı Lahmacun Endeksi (LE) temmuz ayı sonuçları belli oldu.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 2

Açıklanan son verilere göre Türkiye geneli ortalama lahmacun fiyatı temmuz ayında 156 TL olarak kayıtlara geçti.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 3

Lahmacun fiyatlarındaki aylık artış oranı %1,35 seviyesinde kalarak aynı dönemdeki %1,78’lik TÜFE artışının ve %2,28 olarak gerçekleşen lokanta ve oteller grubundaki enflasyonun altında seyretti.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 4

İstanbul’da ilçeler arası uçurum derinleşiyor
İstanbul genelinde ortalama lahmacun fiyatı temmuz ayında %1,3 oranında artış göstererek 144,3 TL seviyesine ulaştı. Kentin "Lahmacun Isı Haritası" incelendiğinde ilçeler arasındaki fiyat farkının boyutu dikkat çekiyor.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 5

İstanbul’da en uygun fiyatlı lahmacun 85,6 TL ortalama ile Sultanbeyli’de satılırken, listenin zirvesinde 229,8 TL ortalama fiyatla Beşiktaş yer alıyor.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 6

Dışarıda yeme-içme fiyatlarındaki artış hızı nispeten yavaşlasa da mutfaktaki ham madde maliyetleri yükselmeye devam ediyor.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 7

WEB-TÜFE verileri kullanılarak 175 gramlık standart bir lahmacun üzerinden hesaplanan “Evdeki Lahmacun” sepetinde temmuz ayında dikkat çekici bir artış yaşandı.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 8

Haziran ayına kıyasla evde lahmacun hazırlamanın maliyeti %6,14 oranında yükseldi. Mutfaktaki bu maliyet artışının ana sürükleyicisi sivri biber fiyatları olurken, sivri biberi kuru soğan takip etti.

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Altın kaplama mı, kıymalı mı? Lahmacun'un bir aylık fiyat artışı ortaya çıktı - Resim: 9

Bodrum plajlarının en pahalı yemeği olarak bilinen lahmacun artan enflasyon karşısında evde de zirveyi elden bırakmadı. Bugün ne yesem diyenlerin ilk tercihi olan lahmacun artık 'aman paramızolunca yeriz' dediğimiz bir gıdaya dönüşmüş durumda...


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