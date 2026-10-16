Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, gündemdeki sıcak gelişmeler ile ilgili YENİÇAĞ’a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Azerbaycan’daki İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog konuşurken salonu terk etmesini "Türk milletinin duygularına tercüman olan bir hamle" olarak nitelendirdi.

Yaycı, Azerbaycan’daki okullarda başörtü yasağının ardından kamuoyuna yapılan tepkili açıklamalar hakkında ise dikkat çeken uyarılarda bulundu.

‘BAZEN BİR SALONU TERK ETMEK, YÜZLERCE CÜMLEDEN DAHA GÜÇLÜDÜR’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda (AİGK/CICA) İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kürsüye çıktığı esnada salonu terk etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Cihat Yaycı, bu adımın çok güçlü bir diplomatik mesaj taşıdığını ifade etti.

İsrail’in Filistin’de bir soykırım yürüttüğünü ifade eden Yaycı, "Bence çok yerinde bir davranış. Bu soykırımcı devlet başkanının konuşmasını hiçbir şekilde dinleyecek bir durum yok aslında. Ona söylenecek çok şey var, onun söyleyebileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla Türk milletinin duygularına tercüman olacak bir davranıştır. Filistin’de yaşanan soykırıma karşı Türkiye’nin itirazının diplomatik tavra da yansıması kıymetlidir. Bazen bir salonu terk etmek, o kürsüden söylenecek yüzlerce cümleden daha güçlü bir mesaj verir” ifadelerini kullandı.

‘AZERBAYCAN İLE TEK MİLLET İKİ DEVLETİZ’

Azerbaycan’da kamu kurumları ve okullardaki kılık kıyafet düzenlemelerine yönelik Türkiye’deki bazı siyasetçilerden gelen tepkileri de yorumlayan Yaycı, iki ülke arasındaki ilişkilerin her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan ile "Tek millet, iki devlet" olduğumuzu belirten Müstafi Tümamiral Yaycı, içişlerine müdahale görüntüsü veren açıklamalardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.

‘KARDEŞLER ARASINDAKİ HERHANGİ BİR KONU ORTALIKTA TARTIŞILMAMALIDIR’

Yaycı, "Ben hiçbir şartta Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer beğenilmeyen veya başka bir uygulama istenen bir durum varsa, bunlar böyle açıktan konuşulacak şeyler değildir. Konu ne olursa olsun bu ilişkiler devletler arasından ziyade kardeşler arasındaki ilişkilerdir. Kardeşler arasındaki herhangi bir konu ortalıkta tartışılmamalıdır” dedi.

‘BÜYÜK RESMİ KAÇIRIYORUZ’

Bölgesel ittifakların önemine vurgu yapan Yaycı, Azerbaycan’ın Türkiye savunma sanayiine sağladığı büyük desteği hatırlatarak stratejik resme odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakü’de gerçekleştirilen savunma sanayii fuarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’den 500 milyon dolarlık ürün alınması talimatı verdiğini hatırlatan Yaycı, "Bir noktaya odaklanıp büyük resme bakmıyoruz. Etrafımızda bir Azerbaycan ve Pakistan var, onları da kaybedersek kiminle beraber olacağız? Bu tartışmalar kimin işine yarayacak? Aynı şeyleri Azerbaycanlı vekiller Türkiye için söylese hoşumuza gider mi? Bu tür meseleleri kamuoyunda tartışmak yanlış işler” dedi.

'BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI UYARILARA SONUNA KADAR KATILIYORUM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu konudaki tutumunu desteklediğini de sözlerine ekleyen Yaycı, "Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı uyarılara sonuna kadar katılıyorum. Fikirlerim bu doğrultuda aynı paraleldedir" diyerek kardeşlik hukukunun korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaycı, yaptığı açıklamanın sonunda şunları söyledi ,”Türkiye ile Azerbaycan’ın arasına nifak sokulmasına fırsat vermemeliyiz. Söylediğimiz her sözde, attığımız her adımda bu kardeşliğe karşı sorumluluğumuzu gözetmeliyiz.”