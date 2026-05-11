Antalya'da, Osman A.'nın elektrik dağıtım şirketine 160 bin lira borcu nedeniyle binadaki tüm dairelerin elektriği bir anda kesildi. Kendilerine ait abonelikleri olup, faturalarını düzenli ödeyenler, bu karar nedeniyle 6 gün karanlıkta kaldı. Annesi Rüveyda Kara, babası Hikmet Kara ve otizmli kardeşi Kerem Kara'nın da yaşadığı dairenin elektriği kesilen Avukat Kübra Nur Çetin, elektrik dağıtım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kepez ilçesinde Rüveyda ve Hikmet Kara çifti ile otizmli oğulları Kerem'in yaşadığı evin elektriği, 17 Nisan’da akşam saatlerinde kesildi. Kara ailesi, uzun süre elektrik gelmeyince aboneliğin sahibi olan avukat kızları Kübra Nur Çetin'e bilgi verdi. Rutin bir kesinti olduğunu düşünen Çetin, elektrik dağıtım şirketini arayarak bilgi almak istedi. Çetin'e, bina sahibi Osman A.'nın 2024 yılından bu yana ödenmeyen faturaları ve kaçak kullanım nedeniyle tüm binanın elektriğinin kesildiği söylendi.

Osman A.'nın 160 bin liraya ulaşan borcu nedeniyle tüm abonelerin elektriğinin kesilmesiyle bina sakinleri karanlıkta kaldı. Kara ailesinin otizmli çocukları Kerem, karanlık nedeniyle ataklar geçirirken 2 gün sonra gireceği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) da hazırlanamadı. Elektrikleri açtırmak için çaba gösteren Avukat Çetin, sonuç alamayınca mahkemeye başvurdu. 6 gün sonra elektrik bağlantısını sağlayabilen Çetin, elektrik dağıtım şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'PLANLI KESİNTİ SANDIK'

Aboneliğin 2021 yılından bu yana kendi üzerine olduğunu söyleyen Avukat Kübra Nur Çetin, “Bina sahibi adına kayıtlı 5 daire bulunduğunu öğrendik. Bundan haberimiz yoktu. Bu abonelik adına 2024 yılından bu yana borç birikmiş ve bu borçtan dolayı, tüm binanın elektriği kesildi. Benim ailemin de yaşadığı binada, dolayısıyla elektrik kesildi. Biz normal bir kesinti olduğunu düşündük. Hafta sonu yapabileceğimiz şeyler de kısıtlıydı ve kimseye ulaşamadık. Ben kendilerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla bilgilendirme yazısı yazdım. Görmelerine rağmen yanıt alamadım" dedi.

'KESİNLİKLE ELEKTRİK VERİLMEYECEĞİ SÖYLENDİ'

Çetin, “Görüşmeye gittiğimde tavırları çok çirkindi. Borçtan dolayı kaçak kullanıma düştüğü söylendi. Kaçak kullanım söz konusuysa abonenin elektriğinin kesilmesi gerekiyor. Bunu kendilerine söylediğimde kesinlikle elektrik verilmeyeceğini, bu abone borcunu öderse tüm binaya elektriğin verileceği söylendi. Bunun hukuka aykırı olduğunu belirttim. Fakat dinlemediler. Ben de artık mahkemeye başvurmam gerektiğine karar verdim. İki gün içerisinde ihtiyati tedbir kararımızı aldık. Çarşamba günü kendilerine götürdüm bu kararı. Çarşamba günü akşam 6'da elektrik gelmişti. Borç sahibi dışındaki tüm kullanıcılara, abonelere elektrik verilmiş oldu" diye konuştu.

OTİZMLİ KARDEŞİ SINAVA BAŞKA YERDE GİRDİ

6 gün elektriğin kesik olduğunu belirten Çetin, “Dolapta, buzdolabında kurtarabildiğimiz şeyleri kurtardık fakat maddi zararımız da var. 19 yaşında otizmli erkek kardeşim var. Kendisinin normal bireyler dışında hareketleri oluyor tabi ki, farklı korkuları var. Bu sebeple akşamları hiçbir şekilde lavaboya giremedi. Onun dışında yine sinir krizleri oldu, öfke krizleri, öfke patlamaları yaşadı. Pazar günü kardeşimin EKPSS sınavı vardı. Öncesinde elektrik yoktu evde. Ne bir tekrar yaptırabildik ne bir konu çalışabildik, hiçbir şey yapamadık. Sınava gireceğinin bilincinde bile değildi artık o kadar kötü etkilenmişti bu durumdan" dedi.

'KAMU YARARI GÖZETİLMESİ ZORUNLUDUR'

Çetin'in avukat eşi Emre Çetin ise “EPDK'ya ve ilgili yönetmeliklere göre kaçak kullanım varsa, sadece kaçak kullanım yapan aboneliklere işlem uygulanması gerekiyor. Tüm binanın mağdur edilmemesi gerekiyor, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca elektrik hizmetleri, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla kamu hizmeti niteliği taşıyan ve toplumsal yaşamın zorunlu bir ihtiyacı olarak kabul edilen temel haktır. Özelleştirilse bile bu hizmetin sürekliliği ve kamu yararı gözetilmesi zorunludur. Bu yüzden hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise Osman A. adına olan enerji bağlantısının daha önce kaçak şekilde açılması nedeniyle, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği için tüm binanın elektriğinin kesildiğini belirtti.