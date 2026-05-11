Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın desteğiyle düğmeye bastı. 33 ilde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

8 ŞİRKET ÜZERİNDEN MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda, suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerinin boyutları dudak uçuklattı. Emniyet güçlerinin tespitlerine göre:

Şüphelilerin söz konusu suç faaliyetlerinden yaklaşık 8,7 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Bu devasa gelirin 1,2 milyar liralık işlem hacminin, operasyon odağındaki 8 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü saptandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE KARTA EL KONULDU

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 135 şüphelinin yakalanma ve ifade işlemleri devam ediyor. Yetkililer, operasyonun genişleyerek sürebileceği sinyalini verdi.