IBAN üzerinden kirayı bu şekilde gönderenler yandı: Binlerce lira ceza ödeyecekler

"Kira bedelini elden veren kiracı ve alan ev sahibi için kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza kesilmektedir. Bu ceza miktarı; birinci sınıf tüccarlar için en az 28 bin TL, ikinci sınıf tüccarlar için 14 bin TL ve diğer mükellefler için en az 7.000 TL olarak uygulanmaktadır."