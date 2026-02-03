Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 arttı. Açıklanan veriler sonrası şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,98 oldu.

Şubat ayında kira bedellerine yasal olarak yüzde 33,98 oranında tavan zam uygulanabilecek.

Ocak 2026 kira artış oranı yüzde 34,88 olarak gerçekleşmişti.

ENAG: OCAK ENFLASYON YÜZDE 6,32

Öte yandan bağımsız araştırma şirketi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun ocak ayında aylık bazda yüzde 6,32, yıllık bazda ise yüzde 53,42 şeklinde gerçekleştiğini açıkladı.