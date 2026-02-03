TÜİK, 2026 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

ENAG AYLIK ENFLASYONU YÜZDE 6,32 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre artışın yüzde 6,32 olduğunu açıklamıştı. ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE ÇIKTI

Hem TÜİK'in hem de ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üstünde geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde enflasyonun aylık bazda yüzde 3,76 olması öngörülüyordu. Anadolu Ajansı'nın yaptığı ankette ise enflasyonun aynı dönem için yüzde 4,21 olması bekleniyordu.