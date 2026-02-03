2026 yılının ilk enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’ın yaptığı açıklamaya göre enflasyon ocak ayında aylık bazda yüzde 6,32 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 şeklinde gerçekleşti.

Enflasyonda ‘öncü veri’ olarak kabul edilen İstanbul enflasyonu ise aylık bazda yüzde 4,56 oranında yükselmişti. İTO’nun açıklamasına göre, yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15 oranında artış göstermişti.

Merkez Bankası’nın beklenti anketinde piyasa katılımcılarının ocak ayı enflasyonu beklentisi yüzde 3,76 seviyesindeydi.