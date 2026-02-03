Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
ENAG 2026 ocak ayı enflasyonunu açıkladı
3 Şubat günlük burç yorumları: Sürprizlere hazırlıklı olun

3 Şubat günlük burç yorumları: Sürpizlere hazırlıklı olun

Aşk, para ve kariyerde seni neler bekliyor? Bugün gökyüzü hangi burçlara sürprizler hazırlıyor, hangilerini uyarıyor? Tüm burçlar için günlük yorumlar burada...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

KOÇ

Enerjin yüksek ama sabırsızlık tuzak olabilir. Acele kararlar yerine strateji kazanır. Aşkta ani çıkışlara dikkat.

BOĞA

BOĞA

Güven ihtiyacın artıyor. Maddi konularda sağlam adımlar atmak için uygun bir gün. Duygusal konuşmalar rahatlatır.

İKİZLER

İKİZLER

İletişim trafiğin yoğun. Yeni haberler, mesajlar, sürpriz gelişmeler var. Dedikodudan uzak dur, bilgi kirliliği olabilir.

YENGEÇ

YENGEÇ

İçe dönük hissedebilirsin. Kendinle kalmak iyi gelir. Aileyle ilgili bir konu netleşiyor. Kalbini yormamaya bak.

ASLAN

ASLAN

Sosyal çevrende parlıyorsun. Davetler, görüşmeler, yeni bağlantılar gündemde. Ego–inat dengesini koru.

BAŞAK

BAŞAK

Detaylara odaklanma günü. İş ve sorumluluklar ön planda. Kendine fazla yüklenmemeye dikkat; mükemmel olmak zorunda değil.

TERAZİ

TERAZİ

Keyifli ve akışta bir gün. Sanatsal işler, hobiler, aşk konuları destekleniyor. Kararsızlık kısa sürebilir.

AKREP

AKREP

Derin konular, geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Duygular yoğun ama farkındalık kazanıyorsun. Kontrolü biraz bırak.

YAY

YAY

Hareket, plan, yolculuk enerjisi var. Yeni fikirler heyecan verici. Büyük konuşmadan önce gerçekleri kontrol et.

OĞLAK

OĞLAK

Para ve sorumluluklar öne çıkıyor. Uzun vadeli düşünmek kazandırır. Duyguları ihmal etme; her şey iş değil.

KOVA

KOVA

Zihnin hızlı, fikirlerin parlak. Kendini ifade etmek için güzel bir gün. Sıradışı olmak avantajın.

BALIK

BALIK

Sezgilerin çok güçlü. Rüyalar, hisler, işaretler anlamlı olabilir. Dinlenmek ve ruhunu beslemek iyi gelir.

