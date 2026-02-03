Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği suçlamasıyla yargılanan ve dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025'te girdiği cezaevinden 29 Aralık 2025'te tahliye edildi.

Tahliye sonrası siyasi gündeme ilişkin haber, değerlendime ve paylaşım yapmayacağını açıklayan Altaylı, sosyal medyadan bir tepkisini dile getirdi.

'SANKİ DÜN YAZMIŞIM GİBİ ALINTILAYIP KULLANMIŞ'

Sözcü gazetesinde yer alan Narin Güran cinayetine ilişkin bir yazısının yeni gibi yeniden paylaşılması üzerine Altaylı, "Sosyal medyadan bir paylaşım yapma niyetim yoktu ama mecbur kaldım. 7 ayı Aşkın bir süredir köşemde bir şey yazmıyorum. Ancak Sözcü internet sitesi neredeyse 2 yıl kadar önce yazdığım bir yazıyı sanki dün yazmışım gibi alıntılayıp kullanmış" dedi.

Altaylı, uyarıda bulunması üzerine paylaşımın kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan Altaylı tepki göstererek "Ama onlarca internet haber sitesi ordan alıp kullanmış. Arkadaşlar ayıptır. Yeni zannettiğimiz o yazı neredeyse 2 yıllık. Biraz izan biraz gazetecilik lütfen" ifadelerini kullandı.