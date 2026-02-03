Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İSTANBUL VE ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI BELLİ OLDU
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi

Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2-0 yenerek ligde yenilmezlik serisini sürdürdü. Asensio’nun golü ve tribün olayları gündem olurken, Milan Skriniar’ın hareketi tartışma yarattı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de pozizyon için sert çıkış yaptı.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 20 maçında mağlubiyet yaşamayarak 20 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 2

Fenerbahçe, 45+1’de Asensio’nun golüyle öne geçerken tribünlerden futbolculara yabancı madde atıldı. Gol sevinci sırasında Matteo Guendouzi’nin kafasına su şişesi isabet etti ve Milan Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi gündem oldu.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 3

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel pozisyon için tepki gösterdi.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 4

Deniz Ateş Bitnel, "Skriniar’ın tribünlere edep yerini tutarak yaptığı hareket tartışmasız kırmızı kart"

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 5

"VAR buna müdahale etmeyecek de neye müdahale edecek!" ifadelerini kullandı.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 6
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi - Resim: 7

Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki maçta evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Kaynak: Spor Servisi
