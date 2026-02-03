Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 20 maçında mağlubiyet yaşamayarak 20 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Skriniar'ın pozisyonunu değerlendirdi
Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2-0 yenerek ligde yenilmezlik serisini sürdürdü. Asensio’nun golü ve tribün olayları gündem olurken, Milan Skriniar’ın hareketi tartışma yarattı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de pozizyon için sert çıkış yaptı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, 45+1’de Asensio’nun golüyle öne geçerken tribünlerden futbolculara yabancı madde atıldı. Gol sevinci sırasında Matteo Guendouzi’nin kafasına su şişesi isabet etti ve Milan Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi gündem oldu.
Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel pozisyon için tepki gösterdi.
Deniz Ateş Bitnel, "Skriniar’ın tribünlere edep yerini tutarak yaptığı hareket tartışmasız kırmızı kart"
"VAR buna müdahale etmeyecek de neye müdahale edecek!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki maçta evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
