İstanbul Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı. Ekvador’dan Bulgaristan’a transit taşındığı beyan edilen iki konteynerdeki un çuvalları, detaylı inceleme sonucu uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 25 Ocak’ta limana ulaşan iki konteyner risk analizine takıldı. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerde bulunan 25’er kiloluk toplam 1600 çuvalı incelemeye aldı. Çuvalların 800’ünün balık unu olduğu belirlendi.

30 Ocak’ta kriminal incelemeye gönderilen yaklaşık 40 tonluk yük üzerinde yapılan analizde, 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokain emdirildiği tespit edildi.

Uyuşturucu maddeye Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 14 milyar lira olduğu bildirildi.

Sevkiyatın Türkiye üzerinden transit geçeceği, ülkede şüpheli tespit edilmediği belirtildi. Ekvador ve Bulgaristan’daki bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.