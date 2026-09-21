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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,20 arttı. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 yükseldi.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMETLERDE SINIRLI DEĞİŞİM

Ana gruplar incelendiğinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 azaldı. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,48 arttı.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 28,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 20,53 yükseldi.

YILLIK ARTIŞTA GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ÖNE ÇIKTI

Alt gruplar arasında yıllık değişimin en yüksek olduğu grup yüzde 33,07 artışla gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 4,82 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda gerçekleşti.