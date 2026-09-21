Dünyaca ünlü model Adriana Lima, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı etkinlikteki görünümüyle dikkat çekti.
45 yaşındaki Adriana Lima'nın son hali olay oldu: Adeta yıllara meydan okumuş...
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Madrid’de katıldığı etkinlikteki görünümüyle yeniden gündeme geldi. Siyah elbisesi ve sade tarzıyla objektiflere poz veren Lima’ya sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yapıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Siyah elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla objektiflere poz veren Lima'nın son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
45 yaşındaki model, 18 Eylül'de Madrid'de bulunan Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da düzenlenen El Corte Inglés'in kapanış partisinde görüntülendi.
Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala kameraların karşısına geçen Lima'nın özellikle yüz hatları ve fiziğindeki görünüm dikkat çekti.
YILLAR MEYDAN OKUDU
Kariyerine genç yaşta başlayan ve uzun yıllardır moda dünyasının en tanınan isimleri arasında bulunan Lima, son dönemde görünümündeki değişikliklerle de gündeme geliyordu.
Madrid'deki etkinlikte daha sade bir görünüm tercih eden model, bu tarzıyla yıllar önceki fotoğraflarını hatırlattı.
Lima'nın etkinlikte çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar modelin yaşından çok daha genç göründüğünü belirterek "45 değil 25 yaşında" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte dünyaca ünlü modelin son hali...