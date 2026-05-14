Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla toplam nüfus 86,1 milyona ulaşırken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12,7 milyon olarak kaydedildi. Gençlerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 14,8’e geriledi. Bu oran 1950’de yüzde 20,8 seviyesindeydi.

Projeksiyonlar, genç nüfus oranındaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Buna göre oran; 2040’ta yüzde 12,2’ye, 2060’ta yüzde 10,3’e, 2080’de yüzde 8,8’e kadar gerileyebilir.



TÜRKİYE, AB’NİN ÜZERİNDE KALDI

Avrupa Birliği’nde genç nüfus oranı yüzde 10,7 seviyesinde bulunurken, Türkiye yüzde 14,8 ile bu ortalamanın üzerinde yer aldı. AB’de en yüksek oran yüzde 12,7 ile İrlanda’da, en düşük oran ise yüzde 9,4 ile Malta’da ölçüldü.

GENÇLERİN YÜZDE 23,3’Ü SİSTEM DIŞINDA

Rapora göre gençlerin yüzde 23,3’ü ne eğitimde ne istihdamda (NEET) bulunuyor. Bu oran özellikle genç kadınlarda yüzde 30,9 ile dikkat çekiyor. Genç işsizlik oranı ise 2025’te yüzde 15,3’e gerileyerek sınırlı iyileşme gösterdi.



EĞİTİM GÖÇÜ ÖNE ÇIKIYOR

İç göç verileri, gençlerin en çok eğitim nedeniyle yer değiştirdiğini ortaya koydu. 2024 yılında 448 bin 826 genç eğitim için göç ederken, 102 bin 660 genç iş amacıyla yer değiştirdi.



KADINLAR EĞİTİMDE ÖNDE, İŞTE GERİDE

Yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 53 ile erkeklerin (yüzde 39,9) üzerinde gerçekleşti. Ancak işgücü piyasasında kadınların daha dezavantajlı olduğu görülüyor.

GENÇ İSTİHDAMI HİZMET SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞTI

İstihdam edilen gençlerin yüzde 57,9’u hizmet sektöründe yer alırken, yüzde 30,5’i sanayide, yüzde 11,6’sı ise tarımda çalışıyor. Genç kadınların yüzde 69,5’inin hizmet sektöründe istihdam edilmesi dikkat çekti.



EVLİLİKTE DİKKAT ÇEKEN FARK

Genç erkeklerin yüzde 96,8’i hiç evlenmemişken, bu oran kadınlarda yüzde 88,9 oldu. Evli genç kadınların oranı yüzde 10,7 ile erkeklerin yaklaşık 3,5 katına ulaştı.

MUTLULUKTA İLK SIRADA SAĞLIK VAR

Gençlerin yüzde 54,4’ü kendisini mutlu hissettiğini belirtirken, mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11,9 oldu. Mutluluğun en önemli kaynağı yüzde 38,8 ile sağlık olarak öne çıktı.

ŞİDDET VE DİJİTAL RİSKLER GÜNDEMDE

Son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalan grubun genç kadınlar olduğu belirlendi. Psikolojik şiddet yüzde 15,2 ile ilk sırada yer alırken, dijital şiddet ve ısrarlı takip de dikkat çeken diğer başlıklar oldu.

YAPAY ZEKAYA İLGİ ARTIYOR

Gençlerin yüzde 39,4’ü üretken yapay zeka kullandığını beyan etti. Kullanımın büyük bölümü kişisel amaçlı olurken, eğitim ve iş amaçlı kullanım da öne çıkmaya başladı.