Mavi Vatan artık ona emanet: MALAMAN denizlerin yeni efendisi olacak
MKE’nin geliştirdiği MALAMAN Akıllı Dip Mayını, hedef ayrımı yapabilen gelişmiş sensör sistemi, düşük görünürlük özelliği ve operasyonel kabiliyetiyle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine seri üretimle giriyor.Derleyen: Sinan Başhan
Savunma SanayiST'de yer alan habere göre, Sistemin geliştirme sürecine dair değerlendirmelerde bulunan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, MALAMAN’ın klasik mayınlardan farklı olarak tamamen akıllı sensör mimarisiyle çalıştığını ve hedef ayrımı yapabildiğini belirtti.
Keleş, sistemin stratejik önemine dikkat çekerek “Son durumu aslında Hürmüz Boğazı açıkladı, benim açıklamama gerek yok. Orada kullanılan mayınlar daha konvansiyonel mayınlar, daha düşük teknolojili mayınlar. Ama bu şu anda en ileri teknoloji mayın.” ifadelerini kullandı.
MALAMAN’ı klasik dip mayınlarından ayıran en önemli özellik, sahip olduğu hedef ayrıştırma altyapısı oldu. Sistem, yaklaşık 50 ila 100 metre derinlikte uzun süre pasif şekilde görev yapabiliyor. Havadan bırakılabilen mayın; su üstü unsurları veya denizaltılar aracılığıyla da konuşlandırılabiliyor.
Bölgeden geçen platformların akustik ve sonar izlerini analiz eden sistem, hedef değerlendirmesi gerçekleştiriyor. Her savaş gemisinin kendine özgü bir “akustik ayak izi” bulunduğunu ifade eden İlhami Keleş, MALAMAN’ın bu verileri kendi tehdit kütüphanesiyle karşılaştırarak karar verdiğini söyledi.
Keleş, “Yedi değişik sensör kullanıyor ve bu sensör füzyonuyla o geminin dost ya da düşman olduğuna karar veriyor. Eğer düşmansa patlıyor, dostsa patlamıyor.” dedi.
Herhangi bir yayın yapmayan sistem, aktif sonar izi oluşturmadığı için klasik mayın avlama sonarları tarafından tespit edilmeyi ciddi ölçüde zorlaştırıyor.
Mayının gövde yapısının da düşük görünürlük sağlayacak biçimde tasarlandığını belirten Keleş, sistemin belirli bir süre sonra deniz tabanındaki kum ve tortuyla kaplanarak çevreyle uyumlu hale geldiğini ifade etti.
İlhami Keleş, MALAMAN’ın test faaliyetlerinin Türk Deniz Kuvvetleri ile koordineli şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Türkiye kıyılarındaki bir bölgede yapılan gerçek patlatmalı test sırasında yaklaşık 2.2 büyüklüğünde sismik etki oluştuğunu belirten Keleş, sistemin artık prototip sürecini tamamladığını söyledi.
“Gerçek patlatma yaptık. Çünkü artık Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor, bunlar proje değil artık, seri üretim ürünü.” diyen Keleş, sistemin operasyonel olgunluk seviyesine ulaştığını kaydetti.
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın MALAMAN için yeni varyant projeleri başlattığını açıklayan İlhami Keleş, “Üç tarafı denizlerle çevrili, limanları olan, boğazları olan bir ülke olarak bu yeteneğe sahip olmak Mavi Vatan için çok kıymetli.” dedi.
Öne Çıkan Teknik ve Stratejik Özellikleri
Yapay Zekâ ve Sensör Teknolojisi: Akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde hedefi uzaktan algılar. Yapay zekâ algoritmaları ile dost ve düşman unsurları birbirinden ayırt eder.
Gelişmiş Akıllı Güç Çarpanı: Deniz tabanında suyun 50-100 metre altında konuşlanarak düşman operasyonlarına karşı görünmez ve aşılmaz bir savunma hattı kurar.
Farklı Platformlardan Atılabilme: Su üstü gemileri, denizaltılar ve uçaklar tarafından denize dökülebilme yeteneğine sahiptir. Yerli savunma sanayii duyurularına göre yeni nesil yerli mini denizaltılardan da MALAMAN mayını döşenebilmektedir.
Güvenli Tasarım: Uzaktan komuta edilebilme özelliği sayesinde istendiğinde aktif ya da pasif konuma getirilebilir. Bu da lojistik ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarır.