Mavi Vatan artık ona emanet: MALAMAN denizlerin yeni efendisi olacak

MALAMAN’ı klasik dip mayınlarından ayıran en önemli özellik, sahip olduğu hedef ayrıştırma altyapısı oldu. Sistem, yaklaşık 50 ila 100 metre derinlikte uzun süre pasif şekilde görev yapabiliyor. Havadan bırakılabilen mayın; su üstü unsurları veya denizaltılar aracılığıyla da konuşlandırılabiliyor.

Bölgeden geçen platformların akustik ve sonar izlerini analiz eden sistem, hedef değerlendirmesi gerçekleştiriyor. Her savaş gemisinin kendine özgü bir “akustik ayak izi” bulunduğunu ifade eden İlhami Keleş, MALAMAN’ın bu verileri kendi tehdit kütüphanesiyle karşılaştırarak karar verdiğini söyledi.

Keleş, “Yedi değişik sensör kullanıyor ve bu sensör füzyonuyla o geminin dost ya da düşman olduğuna karar veriyor. Eğer düşmansa patlıyor, dostsa patlamıyor.” dedi.