Volkswagen’in Çin stratejisi, ID. Era 5S ile hem geleneksel hem de fütüristik bir çizgide ilerliyor. Araç, dış tasarımıyla markanın tamamen elektrikli ID serisinin modern aydınlatma grubunu ve estetiğini taşırken, kalbinde oldukça verimli bir plug-in hibrit (PHEV) sistem barındırıyor. Toplam uzunluğu 4.836 mm olan model, üretimi sonlanan Arteon’a yakın boyutlarıyla premium bir sedan deneyimi vadediyor.
Menzil rekoru kırıldı: Tek depoyla İstanbul’dan Berlin’e
Volkswagen, Çin hamlesini stratejik bir "şaşırtmaca" ile vites yükselterek sürdürüyor. Tamamen elektrikli değil, şarj edilebilir hibrit (PHEV) olarak tasarlanan yeni ID. Era 5S, 2.000 kilometreyi aşan toplam menziliyle ezberleri bozuyor.
Gövde tasarımında Volkswagen’in karakteristik muhafazakâr çizgileri korunurken, boydan boya uzanan ışık şeritleri ve dikiz aynalarına entegre edilen mavi LED’ler aracın teknolojik yetkinliğine vurgu yapıyor. Bu özel mavi ışıklar, otomobilin sürüş asistan sistemlerinin o an aktif olduğunu çevreye duyuran akıllı bir sinyal görevi görüyor.
2.000 Kilometrelik Menzil: Verimlilikte Yeni Standart
ID. Era 5S’in en sarsıcı özelliği, sunduğu devasa menzil kapasitesinde gizli. Araçta yer alan 107 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli ünite, 130 kW gücündeki elektrik motoruyla tam bir uyum içinde çalışıyor.
Saf elektrikli sürüş modunda 160 kilometre yol katedebilen model, hibrit sistemin devreye girmesiyle birlikte toplamda 2.000 kilometrenin üzerinde bir menzil sunarak yakıt istasyonlarını adeta unutturuyor.
Üstelik aracın bataryası tamamen boşaldığında bile 100 kilometrede sadece 2.82 litre yakıt tüketmesi, mühendislik başarısının bir kanıtı olarak öne çıkıyor. LFP batarya teknolojisiyle desteklenen bu sistem, hem güvenliği hem de uzun kullanım ömrünü garanti altına alıyor.
Bulut Tabanlı Akıllı Kokpit ve Yarı Otonom Sürüş
İç mekan tasarımı henüz gizemini korusa da Volkswagen, bu modelin markanın en ileri yazılım çözümleriyle donatılacağını açıkladı. Bulut tabanlı akıllı bir kokpit sistemiyle gelecek olan araç, kullanıcısına sürekli güncellenen ve bağlantılı bir dijital dünya sunacak.
Teknoloji hamlesinin bir diğer halkası ise ID. Era 5S’in şehir içi yollarda yarı otonom sürüş özelliği sunan ilk Volkswagen sedanı olmasıyla tamamlanıyor. Önümüzdeki aylarda Çin’de satışa sunulacak olan bu özel modelin üretimi, yerel ortaklığın güç birliğiyle tamamen SAIC Volkswagen tesislerinde gerçekleştirilecek.