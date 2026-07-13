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Kaynak: Haber Merkezi

Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi’nin 55 yılı aşan kültürel birikimini sahneye taşıyan "Harman", Anadolu’nun doğudan batıya uzanan halk dansları mirasını Ankara’da izleyiciyle buluşturdu.

Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi’nin (TÜFEM) geleneksel hale gelen Bağ Bozumu Türk Halk Dansları Gösterisi, bu yıl “Harman” temasıyla sahneye konuldu. "Doğudan Batıya…" başlığıyla hazırlanan gösteri, 7 Haziran 2026 tarihinde Ankara Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da sanatseverlerle buluştu.

TÜFEM’in 55. yılına özel olarak hazırlanan "Harman", Anadolu’nun farklı yörelerinden halk danslarını, müziği, kostüm kültürünü ve sahne estetiğini aynı anlatı içinde bir araya getirdi. Yarım asrı aşan birikimin sahneye taşındığı gösteride; geçmişten bugüne aktarılan emek, dostluk, gelenek ve kültürel hafıza, dansçıların adımları ve ezgilerle yeniden hayat buldu.

KÜLTÜREL YOLCULUK

“Harman”, geçmiş ile bugünün, gelenek ile geleceğin buluştuğu kültürel bir yolculuk olarak izleyici karşısına çıktı. Her figürde Anadolu’nun farklı bir hikâyesi, her ezgide kuşaktan kuşağa aktarılan bir hatıra yer aldı. Gösteride, Türkiye’nin doğusundan batısına uzanan kültürel zenginlik, TÜFEM’in yıllardır sürdürdüğü araştırma, eğitim ve sahneleme deneyimiyle harmanlandı.

55 yılı aşkın geçmişiyle Türk halk kültürünün önemli temsilcilerinden biri olan TÜFEM, “Harman” gösterisiyle yalnızca sahnede bir performans ortaya koymakla kalmadı; aynı zamanda kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki misyonunu da bir kez daha vurguladı.

EKİP BİLİNCİ

Kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda dansçı, eğitmen, müzisyen ve gönüllünün emeğiyle büyüyen TÜFEM, gençlere güvenli, üretken ve dayanışma içinde gelişebilecekleri bir alan sunmayı sürdürüyor. Kurum, halk danslarını yalnızca bir sahne faaliyeti olarak değil; disiplin, özgüven, yaratıcılık ve ekip bilinci kazandıran bütüncül bir gelişim alanı olarak ele alıyor.

TÜFEM, 2026-2027 sezonu için yeni dansçı adaylarına da çağrıda bulundu. Anadolu’nun kültürel mirasını sahneye taşımak, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek ve köklü bir kültür topluluğunun parçası olmak isteyen adaylar, yeni sezon başvuruları kapsamında TÜFEM ailesine katılmaya davet ediliyor.

TÜFEM HAKKINDA

Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi (TÜFEM), 5 Eylül 1971 tarihinde Ankara’da kuruldu. Yarım asrı aşan geçmişiyle Türk halk biliminin ve halk danslarının köklü temsilcilerinden biri olan TÜFEM, kuruluşundan bu yana Anadolu’nun kültürel mirasını aslına sadık kalarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

55 yılı aşkın süredir yalnızca halk dansları eğitimi vermekle kalmayan TÜFEM; kültürü araştıran, üreten, sahneye taşıyan ve dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştıran bir kültür merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Her yıl yüzü aşkın dansçı, eğitmen, müzisyen ve gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren kurum; geleneksel Bağ Bozumu Gösterileri, festivaller, kültürel projeler ve uluslararası organizasyonlarla Türk kültürünü binlerce izleyiciyle buluşturuyor.

TÜFEM, bugüne kadar Japonya’dan Fransa’ya, Almanya’dan İngiltere’ye, İtalya’dan İspanya’ya, Hollanda’dan Katar’a kadar birçok ülkede Türkiye’yi temsil etti. Fransa’nın Dijon kentinde düzenlenen uluslararası yarışmada elde ettiği dünya ikinciliği, Cumhuriyet’in 50. yılı kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Turnesi ve Avrupa Birliği projeleri kapsamında Anadolu kültürünü yurt dışında tanıtması, kurumun uluslararası alandaki önemli başarıları arasında yer alıyor.

Halk danslarının yanı sıra “Dile Geldik” Türk Halk Müziği Topluluğu ile de çalışmalarını sürdüren TÜFEM, Anadolu’nun ezgilerini ve kültürel zenginliğini özgün yapısını koruyarak yaşatıyor. Geleneksel kıyafet kültürünün korunmasına da önem veren kurum, yöresel giyim mirasını belgeleyerek sahneye taşıyor.

TÜFEM, kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da katkı sunuyor; LÖSEV, TEMA Vakfı, Engelsiz Yaşam Derneği ve Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli projeler yürütüyor.