KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki alabora olan geminin enkazının yerinin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.
Girne'de meydana gelen olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.
Erhürman şunları söyledi:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Hepinizin bildiği gibi gemi geldi ve çalışmalarına başladı. Yine hepimizin bildiği gibi batık 514 metre derinde. Dolayısıyla yürütülecek çalışmanın son derece hassas olduğunu bilmenizi isterim. Robotik yeteneklere sahip cisim, çok yavaş bir şekilde aşağıya indirilecek. Dolayısıyla bu, zaman alacak bir çalışma. Yarın itibarıyla ikinci bir gemi de destek için burada olacak. Ancak bugün çalışmalar başladı ve dediğim gibi bu çok hassas bir çalışma" diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
KAYIP KİŞİLER GEMİDE SIKIŞTI MI?
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tekne faciası hakkında "Gemi olduğu değerlendirilen bir nesne tespit edildi" dedi ve kayıp 20 kişinin arandığını bildirdi.
550 METREDE TESPİT EDİLDİ
Arama çalışmalarında önceliğin denizin derinliklerindeki batığa ulaşmak olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, "Batık gemi, 550 metrede tespit edildi. Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak" diye konuştu. TCG Işın'ın batığa yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erhürman, yürütülen operasyonun hassasiyeti nedeniyle çalışmaların zaman alabileceğine dikkati çekti.