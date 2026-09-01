KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki alabora olan geminin enkazının yerinin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

Girne'de meydana gelen olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Erhürman şunları söyledi:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Hepinizin bildiği gibi gemi geldi ve çalışmalarına başladı. Yine hepimizin bildiği gibi batık 514 metre derinde. Dolayısıyla yürütülecek çalışmanın son derece hassas olduğunu bilmenizi isterim. Robotik yeteneklere sahip cisim, çok yavaş bir şekilde aşağıya indirilecek. Dolayısıyla bu, zaman alacak bir çalışma. Yarın itibarıyla ikinci bir gemi de destek için burada olacak. Ancak bugün çalışmalar başladı ve dediğim gibi bu çok hassas bir çalışma" diye konuştu.