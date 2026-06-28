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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının öğrenci kantininde gerçekleşen seçimde delegeler oylarını; TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek için kullandı.

Seçimde Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve TTB Çağdaş Hekimlik Grubu adayları yarıştı. 09:30'da başlayan ve 17:00'da sona eren oy verme işlemi sonucu 65 tabip odasından gelen 496 delege TTB’nin yeni yönetimini belirledi.

SEÇİMİ ALPAY AZAP KAZANDI

11 kişilik Merkez Konseyine seçilen isimler ve aldıkları oylar şu şekilde:

Alpay Azap 187, Ertuğrul Oruç 180, Ali Kanatlı 179, Naki bulut 174, Pınar Saip 176, Mehmet Şerif Demir 171, İrem Yıldız 171, Ayşe Engin Arısoy 164, Güray Kılıç 166, Osman Öztürk 166, Ayşe Gültekingil 166.

Sonuçların açıklanmasıyla beraber, 11 kişilik konseye Tabip Odaları İnisiyatifinden 4, Etkin Demokratik TTB Grubundan 7 kişi girdi. Alpay Azap, Pınar Saip, Mehmet Şeref Demir ve Ali Kanatlı 2024-2026 döneminin ardından bir kez daha merkez konseye girmeye hak kazandı.