Mesleğiniz listede mi: Yapay zeka tahmin etti... “Türkiye’de 10 yıla bu meslekler tarih olacak”

Yapay zeka platformu ChatGPT, Türkiye'deki iş gücü piyasasının önümüzdeki 10 yıl içindeki geleceğine yönelik dikkat çeken tahminlerde bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok meslek tamamen ortadan kalkmayacak; ancak ciddi bir küçülme veya yapısal dönüşüm sürecine girecek.